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    Дана Уайт: Меня умоляли не увольнять Нганну из UFC в 2018-м

    Бои Бокс ММА UFC Дана Уайт  Франсис Нганну Джон Джонс
    Глава UFC Дана Уайт рассказал, что хотел уволить бывшего чемпиона тяжелого дивизиона своего промоушена Фрэнсиа Нганну из UFC 6 лет назад.

    Дана Уайт
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    Дана Уайт

    «Фрэнсис думает только о деньгах. Он ушел, потому что знал, что, если он будет драться с Джоном Джонсом и не победит, это снизит его шансы заработать столько, сколько он хотел. Но на самом деле, здесь он мог заработать больше. Он мог заработать больше, если бы остался в UFC. Они могут отрицать это сколько угодно, но зачем мне лгать? Зачем мне это? Для меня это не имеет значения. Я собирался уволить Фрэнсиса, когда он проиграл 2 боя подряд. Я собирался уволить его… Кто-то из местных умолял меня не делать этого»

    Нганну покинул в UFC в начале прошлого года из-за низких гонораров за поединки, по мнению камерунца. Далее Фрэнсис провел 2 боя в боксе, за которые суммарно заработал около 50 млн долларов.

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