Дана Уайт: Меня умоляли не увольнять Нганну из UFC в 2018-м

Глава UFC рассказал , что хотел уволить бывшего чемпиона тяжелого дивизиона своего промоушенаиз UFC 6 лет назад.

«Фрэнсис думает только о деньгах. Он ушел, потому что знал, что, если он будет драться с Джоном Джонсом и не победит, это снизит его шансы заработать столько, сколько он хотел. Но на самом деле, здесь он мог заработать больше. Он мог заработать больше, если бы остался в UFC. Они могут отрицать это сколько угодно, но зачем мне лгать? Зачем мне это? Для меня это не имеет значения. Я собирался уволить Фрэнсиса, когда он проиграл 2 боя подряд. Я собирался уволить его… Кто-то из местных умолял меня не делать этого»

Нганну покинул в UFC в начале прошлого года из-за низких гонораров за поединки, по мнению камерунца. Далее Фрэнсис провел 2 боя в боксе, за которые суммарно заработал около 50 млн долларов.