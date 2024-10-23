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    Абсолютный чемпион по боксу Наоя Иноуэ назвал имя желаемого соперника

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Абсолютный чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ намекнул, что хочет подраться в следующем бою с соотечественником из Японии Дзюнто Накатани.

    Наоя Иноуэ
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    Наоя Иноуэ

    «Есть молодой боец, который хочет стать номером один в рейтинге второго легчайшего веса. Если фанаты бокса так сильно этого хотят, думаю, я тоже могу об этом упомянуть. Он силен, поэтому я заинтересован в поединке»

    Накатани сейчас принадлежит титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBC. 14 октября Дзюнто провел удачную защиту пояса, нокаутировав в шестом раунде Петча Читпаттана.

    Как и Иноуэ, Накатани еще не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге. В активе 26-летнего японца 29 выигранных поединков.

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