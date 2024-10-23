Абсолютный чемпион по боксу Наоя Иноуэ назвал имя желаемого соперника

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе намекнул , что хочет подраться в следующем бою с соотечественником из Японии

«Есть молодой боец, который хочет стать номером один в рейтинге второго легчайшего веса. Если фанаты бокса так сильно этого хотят, думаю, я тоже могу об этом упомянуть. Он силен, поэтому я заинтересован в поединке»

Накатани сейчас принадлежит титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBC. 14 октября Дзюнто провел удачную защиту пояса, нокаутировав в шестом раунде Петча Читпаттана.

Как и Иноуэ, Накатани еще не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге. В активе 26-летнего японца 29 выигранных поединков.