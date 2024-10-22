Мухаммад хочет провести бой с Перейрой в 2025 году

Обладатель титула UFC в полусредней весовой категории рассчитывает в 2025-м подняться в средний вес и подраться с

«Люди говорят: мы думали, что ты будешь ждать год, чтобы провести защиту, и будешь тянуть с этим подольше, потому что тебе потребовалось так много времени, чтобы взять пояс. Но сидя на диване, я не заработаю денег. Я люблю соревноваться и предпочитаю быть активным. Самым трудным для меня было ожидание после победы над Гилбертом Бернсом. Я хотел попасть в клетку. Я хотел драться. В 2025 году я пытаюсь попасть в график Алекса Перейры»

Перейра накануне заявил о желании еще раз спуститься в средний дивизион из полутяжелого и Белал добавил, что поднимется в средний вес ради боя с Алексом после того, как проведет защиты пояса в своей категории против Рахмонова, Гэрри и Усмана.