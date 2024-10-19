Муртазалиев обвиняет Цзю в оправданиях после поражения Фундоре

Чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии IBF считает , что сечкив бою сне главная причина проигрыша, а всего лишь оправдания.

«Тим очень хорошо дрался. Это был хороший захватывающий бой. Но вы должны смотреть на это так: мы бойцы, и мы почти каждый день деремся до крови. Мы деремся до крови во время спаррингов, мы деремся до крови с самого детства. Так что мы привыкли к этому. У него ведь должны быть какие-то оправдания, верно? Он должен как-то оправдываться. Но Тим явно проиграл»

Тим Цзю в марте сенсационно проиграл раздельным решением Себастьяну Фундоре, лишившись титула чемпиона мира по версии WBO.

Тогда австралиец заявил, что сечки на лице определенным образом повлияли на его действия в поединке из-за ограниченного обзора.