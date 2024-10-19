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    Муртазалиев обвиняет Цзю в оправданиях после поражения Фундоре

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю
    Чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии IBF Бахрам Муртазалиев считает, что сечки Тима Цзю в бою с Себастьяном Фундорой не главная причина проигрыша, а всего лишь оправдания.

    Бахрам Муртазалиев
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    Бахрам Муртазалиев

    «Тим очень хорошо дрался. Это был хороший захватывающий бой. Но вы должны смотреть на это так: мы бойцы, и мы почти каждый день деремся до крови. Мы деремся до крови во время спаррингов, мы деремся до крови с самого детства. Так что мы привыкли к этому. У него ведь должны быть какие-то оправдания, верно? Он должен как-то оправдываться. Но Тим явно проиграл»

    Тим Цзю в марте сенсационно проиграл раздельным решением Себастьяну Фундоре, лишившись титула чемпиона мира по версии WBO.

    Тогда австралиец заявил, что сечки на лице определенным образом повлияли на его действия в поединке из-за ограниченного обзора.

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