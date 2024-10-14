Масвидаль: Мы, скорее, увидим Макгрегора в баре, а не в бою со мной

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе заявил , чтобоится драться с ним и поэтому больше не вернется к боям.

«Мы, скорее, увидим Макгрегора в баре. Вы имеете в виду, что Конор выйдет в клетку? Сомневаюсь. Может быть, в качестве рефери или судьи. Если вы имеете ввиду про поединок, то я так не думаю. Я надеюсь, что он докажет, что я не прав, но я так не думаю. Этот парень никогда не подерется со мной. Он не может употребить достаточно алкоколя, чтобы настроиться на бой со мной. Макгрегор даже отказался от боя с бедным маленьким Чендлером»

Накануне Конор Макгрегор сообщил о своем возвращении в UFC. Ирландец в феврале планирует подраться против пятого номера рейтинга легкого веса Дэна Хукера.