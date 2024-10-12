Биспинг видит у Вахитова потенциал для завоевания пояса UFC

Экс-боец ММА, а ныне спортивный комментатор высоко оценил уровеньи заявил, что он может стать чемпионом UFC.

«Я думаю, что он мог бы это сделать. Я думаю, что у него есть потенциал, — Вахитову нужно поработать над защитой от тейкдаунов. Ему нужно привыкнуть к маленьким перчаткам. Ему нужно привыкнуть к людям с необычным ритмом, потому что бойцы ММА немного отличаются от профессиональных кикбоксеров.

Если Вахитов проведет серию из четырех или пяти боев, в которых он будет выходить в клетку и нокаутировать соперников, то, конечно, нас ждет большой бой, и я уверен, что Алекс Перейра все это время будет подталкивать его к их очередному поединку, потому что хочет взять реванш за проигрыш»

Вахитов накануне выиграл свой поединок в претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC. Ранее россиянин провел 2 боя в Glory с Алексом Перейрой и сумел победить бразильца в одном из них.