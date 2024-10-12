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    Биспинг видит у Вахитова потенциал для завоевания пояса UFC

    Бои ММА UFC Сборная России Дана Уайт  Майкл Биспинг Алекс Перейра
    Экс-боец ММА, а ныне спортивный комментатор Майкл Биспинг высоко оценил уровень Артема Вахитова и заявил, что он может стать чемпионом UFC.

    Майкл Биспинг
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    Майкл Биспинг

    «Я думаю, что он мог бы это сделать. Я думаю, что у него есть потенциал, — Вахитову нужно поработать над защитой от тейкдаунов. Ему нужно привыкнуть к маленьким перчаткам. Ему нужно привыкнуть к людям с необычным ритмом, потому что бойцы ММА немного отличаются от профессиональных кикбоксеров.

    Если Вахитов проведет серию из четырех или пяти боев, в которых он будет выходить в клетку и нокаутировать соперников, то, конечно, нас ждет большой бой, и я уверен, что Алекс Перейра все это время будет подталкивать его к их очередному поединку, потому что хочет взять реванш за проигрыш»

    Вахитов накануне выиграл свой поединок в претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC. Ранее россиянин провел 2 боя в Glory с Алексом Перейрой и сумел победить бразильца в одном из них.

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