Теренс Кроуфорд отказался от поединка с Себастьяном Фундорой

, промоутер чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO сообщил об отказедраться с его клиентом.

Среда была последним днем для подписания контракта на поединок ввиду срока, установленного руководством Всемирной боксерской организации.

«От этого пострадает только Фундора и его интерес к бою в декабре. Кроуфорд и его команда ждали до последнего дня. Это позор. Кто знает, будет ли Кроуфорд еще раз драться снова?»

Кроуфорд в последнем поединке победил Исраила Мадримова по очкам и взял титул WBA в первом среднем весе. Сам Теренс ранее заявлял, что хочет подраться против Сауля Альвареса.