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    Тейшейра: Перейра может уничтожить любого тяжеловеса

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Иржи Прохазка Джамал Хилл
    Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра рассказал, за счет чего Алекс Перейра, нынешний обладатель титула в категории до 93 кг, может победить любого тяжеловеса в мире.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Честно говоря, я уверен, что он может сделать все, что захочет. Он может драться в тяжелом весе и уничтожать тяжеловесов там, потому что у него есть сила и умение читать оппонентов. Он сильнее любого тяжеловеса, с которым я тренировался. Конечно, любой тяжеловес, Том Аспиналл, Стипе Миочич также обладают силой нокаута. Но у Алекса другая сила — как у Джорджа Формана. Алекс другой. У него огромная сила. Я никогда в своей жизни не спарринговал с парнем, который бьет так сильно»

    Перейра на грядущем турнире UFC 307 проведет третью защиту титула в полутяжелом весе против Халила Раунтри. Ранее Алекс нокаутировал в статусе чемпиона Джамала Хилла и Иржи Прохазку.

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