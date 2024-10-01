Тейшейра: Перейра может уничтожить любого тяжеловеса

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе рассказал , за счет чего, нынешний обладатель титула в категории до 93 кг, может победить любого тяжеловеса в мире.

«Честно говоря, я уверен, что он может сделать все, что захочет. Он может драться в тяжелом весе и уничтожать тяжеловесов там, потому что у него есть сила и умение читать оппонентов. Он сильнее любого тяжеловеса, с которым я тренировался. Конечно, любой тяжеловес, Том Аспиналл, Стипе Миочич также обладают силой нокаута. Но у Алекса другая сила — как у Джорджа Формана. Алекс другой. У него огромная сила. Я никогда в своей жизни не спарринговал с парнем, который бьет так сильно»

Перейра на грядущем турнире UFC 307 проведет третью защиту титула в полутяжелом весе против Халила Раунтри. Ранее Алекс нокаутировал в статусе чемпиона Джамала Хилла и Иржи Прохазку.