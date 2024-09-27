Дэвид Бенавидес заинтересован в поединке с Дэвидом Морреллом

Временный чемпион мира по боксу во втором среднем весе и полутяжелом дивизионах по версии WBC хочет провести следующий поединок против

«Я не хочу драться с кем-то, кто ничего не значит для моей карьеры. Я хочу драться только с лучшим из лучших. Лучший из них сейчас — Дэвид Моррелл»

Бенавидес в предыдущем поединке в рамках полутяжелого веса одолел единогласным решением судей экс-чемпиона этой категории Александра Гвоздика.

Дэвид Моррелл является обладателем пояса регулярного чемпиона WBA в категории до 79,4 кг. Как и Бенавидес, он еще не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге.