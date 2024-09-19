Эрик Базинян: Я нокаутирую Мунгию и получу бой с «Канело»

Армянско-канадский боксер уверен , что досрочная победа надв грядущем поединке принесет ему бой с

«Моя цель — нокаутировать Мунгию и сказать: вызывайте "Канело". Если нокаут состоится, это будет громкое заявление. Пришло время только самых крупных боев. Я очень взволнован. Это лучшая возможность, которую я получил в своей карьере. Я получал много предложений и раньше, но я был молод. Сейчас мне 29. Я созрел физически и морально. Я готов. Сейчас или никогда. Я нокаутирую Мунгию и получу бой с Альваресом»

Базинян и Хайме Мунгия подерутся 21 сентября. Эрик еще не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге. Сейчас он занимает шестую строчку в рейтинге второго среднего веса по версии WBC.