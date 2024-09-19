Стерлинг: Предыдущие соперники О’Мэлли до Мераба — боксерские груши

Алджамейн Стерлинг Фото: globallookpress.com
«Я знаю, люди пытаются сказать, что О'Мэлли выглядел плохо в бою с Двалишвили. Я думаю, что и Дана Уайт пытался навязать именно эту версию. Если быть честным, и если вы посмотрите на его бои, на его послужной список всех парней, которых он победил до боя с Мерабом, то все его соперники по большей части были боксерскими грушами. Я отдаю должное, что Шон победил их. Он был хорошо подготовлен, но говорить, что-то более сейчас не имеет смысла»
Шон О’Мэлли накануне уступил Мерабу Двалишвили единогласным решением судей и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе.