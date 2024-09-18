Усман призвал Двалишвили принять вызов Умара Нурмагомедова

Второй номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC заявил , что чемпион легчайшего весаобязан драться в рамках первой защиты титула с, а не

«Мераб не боится, но я знаю, что он беспокоится о таком парне, как Умар Нурмагомедов, и иногда именно такие парни действительно выводят тебя на следующий уровень. Мераб может выйти в клетку и стать лучшим из всех бойцов дивизиона, кого мы когда-либо видели. Итак, мой совет Двалишвили заключается в том, чтобы принять вызов Умара Нурмагомедова на поединок»

Двалишвили после победы единогласным решением судей на UFC 306 над Шоном О’Мэлли заявил, что следующим своим соперником хотел бы видеть Дейвисона Фигередо, а не Умара Нурмагомедова.