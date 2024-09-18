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    Усман призвал Двалишвили принять вызов Умара Нурмагомедова

    Бои ММА UFC Сборная России Дейвесон Фигередо Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Умар Нурмагомедов Камару Усман
    Второй номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Камару Усман заявил, что чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили обязан драться в рамках первой защиты титула с Умаром Нурмагомедовым, а не Дейвисоном Фигередо.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Мераб не боится, но я знаю, что он беспокоится о таком парне, как Умар Нурмагомедов, и иногда именно такие парни действительно выводят тебя на следующий уровень. Мераб может выйти в клетку и стать лучшим из всех бойцов дивизиона, кого мы когда-либо видели. Итак, мой совет Двалишвили заключается в том, чтобы принять вызов Умара Нурмагомедова на поединок»

    Двалишвили после победы единогласным решением судей на UFC 306 над Шоном О’Мэлли заявил, что следующим своим соперником хотел бы видеть Дейвисона Фигередо, а не Умара Нурмагомедова.

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