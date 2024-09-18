ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мераб ДвалишвилиДвалишвили осуществил свою мечту. Мераб деклассировал О’Мэлли и стал чемпионом UFC
  • 15:43
    • Дзюба — в стартовом составе «Акрона» на матч с «Факелом» в Кубке России
  • 15:29
    • Клубы РПЛ заинтересованы в подписании Языджи
    Все новости спорта

    Сехудо об О’Мэлли: Его победа над Стерлингом — это случайность

    Бои ММА UFC Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Марлон Вера Генри Сехудо
    Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионах Генри Сехудо назвал победу Шона О’Мэлли в бою с Алджамейном Стерлингом случайностью.

    Генри Сехудо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Генри Сехудо

    «Что я могу сказать? Я предсказывал эти вещи. Шон не привык проходить 5 раундов. Я до сих пор вспоминаю и говорю, что тот победный бой с Алджамейном Стерлингом лишь случайность. Я также помню, как сам дрался с Двалишвили. Я выступил намного лучше, чем Шон. Я имею в виду, что я уложил Мераба на землю. Ему повезло, что у меня была травма паха. Счет в бою Двалишвили и О’Мэлли абсолютно нелепый, я даже не знаю, какой раунд выиграл Шон. Может быть, пятый? Потому что он ударил его по корпусу, но в конце его сбили с ног, и он был избит снизу. Это был разгром 50-45»

    О’Мэлли уступил Двалишвили в титульном бою 15 сентября и потерял пояс чемпиона в легчайшем весе. Ранее Шон одолел по очкам Марлона Веру и нокаутировал Алджамейна Стерлинга.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» и на этот раз обыграет «Интер»
  • «Манчестер Сити» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Краснодар» продолжит побеждать?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • В Италии будет равный футбол?
  • «Болонья» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Болонья — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч ПСЖ — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ковентри — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брюгге — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры