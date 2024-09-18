Сехудо об О’Мэлли: Его победа над Стерлингом — это случайность

Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионах назвал победув бою сслучайностью.

«Что я могу сказать? Я предсказывал эти вещи. Шон не привык проходить 5 раундов. Я до сих пор вспоминаю и говорю, что тот победный бой с Алджамейном Стерлингом лишь случайность. Я также помню, как сам дрался с Двалишвили. Я выступил намного лучше, чем Шон. Я имею в виду, что я уложил Мераба на землю. Ему повезло, что у меня была травма паха. Счет в бою Двалишвили и О’Мэлли абсолютно нелепый, я даже не знаю, какой раунд выиграл Шон. Может быть, пятый? Потому что он ударил его по корпусу, но в конце его сбили с ног, и он был избит снизу. Это был разгром 50-45»

О’Мэлли уступил Двалишвили в титульном бою 15 сентября и потерял пояс чемпиона в легчайшем весе. Ранее Шон одолел по очкам Марлона Веру и нокаутировал Алджамейна Стерлинга.