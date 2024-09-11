Рой Джонс дал совет Берланге, как победить «Канело»

Легендарный американский боксер считает , чтоможет одолетьи стать новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

«Эдгару Берланге придется выйти на бой и посмотреть, сможет ли он навредить "Канело", чего я никогда не видел ни в одном известном мне бою. Но я уверен, что он может причинить ему боль, потому как Эдгар крупнее и он панчер. Если он сможет подбить "Канело", у него будет шанс. Если Берланга сумеет выдержать натиск и ответить на него, тогда у нас получится отличный бой. Если он не сможет выдержать натиск, то у нас будет бой, который продлится 3 раунда, и на этом все закончится»

Бой «Канело» и Берланга состоится 15 сентября. На данный момент Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.