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    Рой Джонс дал совет Берланге, как победить «Канело»

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Рой Джонс Сауль Альварес
    Легендарный американский боксер Рой Джонс считает, что Эдгар Берланга может одолеть Сауля «Канело» Альвареса и стать новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

    Рой Джонс
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    Рой Джонс

    «Эдгару Берланге придется выйти на бой и посмотреть, сможет ли он навредить "Канело", чего я никогда не видел ни в одном известном мне бою. Но я уверен, что он может причинить ему боль, потому как Эдгар крупнее и он панчер. Если он сможет подбить "Канело", у него будет шанс. Если Берланга сумеет выдержать натиск и ответить на него, тогда у нас получится отличный бой. Если он не сможет выдержать натиск, то у нас будет бой, который продлится 3 раунда, и на этом все закончится»

    Бой «Канело» и Берланга состоится 15 сентября. На данный момент Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.

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