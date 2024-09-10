Мухаммад намекнул, что хочет подраться с Гэрри вместо Рахмонова

Чемпион UFC в полусреднем весеобъяснил, почему считает более достойным претендентом на пояс, чем

«Иэн Гарри, я думаю, одержал самую тяжелую победу из всех в своей карьере, победив недавно Майкла "Венома" Пейджа. "MVP" — сложная головоломка для решения. Так что для него выиграть такого соперника и остаться непобежденным это большое достижение. Но я думаю, что фанаты и UFC смотрят только на Шавката, как на следующего парня в очереди. Когда я смотрю на Рахмонова, я вижу много дыр в его игре и много путей к победе над ним. Вот почему я думаю, что в UFC не хотят выставлять его против Усмана в бою за звание претендента № 1, потому что Усман победил бы его»

Иэн Гэрри занимает седьмую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Как и Шавкат Рахмонов, ирландец ранее не потерпел ни единого поражения в своей карьере.