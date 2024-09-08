Де Ла Хойя: Платить 500 долларов за очередной скучный бой с «Канело» — это грабеж

Легендарный американский боксер, ныне спортивный промоутер раскритиковал высокие цены за билеты на бой

«Итак, у нас осталась неделя до боксерского поединка, о котором никто не просил, и турнира UFC, который все будут смотреть. "Канело" дерется с Эдгаром Берлангой, еще один поединок, от которого можно уснуть! Они пытаются продать PPV за 90 долларов и собрать по 500 долларов за билеты. В нынешней ситуации это просто грабеж — платить 500 долларов за билеты за еще один неудачный бой с "Канело", который пройдет всю дистанцию против некачественного соперника»

«Канело» и Берланга подерутся 15 сентября в Лас-Вегасе в один день с турниром UFC 306. Альварес будет защищать 3 титула чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.