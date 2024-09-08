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    Де Ла Хойя: Платить 500 долларов за очередной скучный бой с «Канело» — это грабеж

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес ММА UFC
    Легендарный американский боксер, ныне спортивный промоутер Оскар Де Ла Хойя раскритиковал высокие цены за билеты на бой «Канело» и Эдгара Берланги.

    Сауль «Канело» Альварес
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    Сауль «Канело» Альварес

    «Итак, у нас осталась неделя до боксерского поединка, о котором никто не просил, и турнира UFC, который все будут смотреть. "Канело" дерется с Эдгаром Берлангой, еще один поединок, от которого можно уснуть! Они пытаются продать PPV за 90 долларов и собрать по 500 долларов за билеты. В нынешней ситуации это просто грабеж — платить 500 долларов за билеты за еще один неудачный бой с "Канело", который пройдет всю дистанцию против некачественного соперника»

    «Канело» и Берланга подерутся 15 сентября в Лас-Вегасе в один день с турниром UFC 306. Альварес будет защищать 3 титула чемпиона мира по боксу во втором среднем весе.

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