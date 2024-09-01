Де Ла Хойя назвал бой Мейвезера против Готти позором

Легендарный боксер раскритиковал своего бывшего соперниказа то, что тот дерется в выставочных боях по окончании профессиональной карьеры.

«Флойд, тебе 50 лет. Ты легенда этого вида спорта. Я вступался за тебя в бесчисленных интервью, включая подкаст Шеннона Шарпа на прошлой неделе. Но ты должен перестать ставить себя в неловкое положение этими выставочными боями. Я знаю, что жизнь трудна, я знаю, что жизнь дорога, но давай, ставь свое наследие на первое место. Никто не хочет помнить тебя таким. Это позор. Твой ювелир подал на тебя в суд в Майами, и многие говорят, что тебе придется распродать свои активы. Мне неприятно видеть, как это происходит, и я всегда говорил: трудно зарабатывать деньги, но еще труднее их сохранить»

Накануне Флойд Мейвезер провел выставочный боксерский поединок с бойцом ММА Джоном Готти. Встреча продлилась все 8 раундов, но победитель не был объявлен.