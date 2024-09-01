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    Де Ла Хойя назвал бой Мейвезера против Готти позором

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Флойд Мейуэзер ММА
    Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя раскритиковал своего бывшего соперника Флойда Мейвезера за то, что тот дерется в выставочных боях по окончании профессиональной карьеры.

    Флойд Мейвезер (слева)
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    Флойд Мейвезер (слева)

    «Флойд, тебе 50 лет. Ты легенда этого вида спорта. Я вступался за тебя в бесчисленных интервью, включая подкаст Шеннона Шарпа на прошлой неделе. Но ты должен перестать ставить себя в неловкое положение этими выставочными боями. Я знаю, что жизнь трудна, я знаю, что жизнь дорога, но давай, ставь свое наследие на первое место. Никто не хочет помнить тебя таким. Это позор. Твой ювелир подал на тебя в суд в Майами, и многие говорят, что тебе придется распродать свои активы. Мне неприятно видеть, как это происходит, и я всегда говорил: трудно зарабатывать деньги, но еще труднее их сохранить»

    Накануне Флойд Мейвезер провел выставочный боксерский поединок с бойцом ММА Джоном Готти. Встреча продлилась все 8 раундов, но победитель не был объявлен.

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