WBA лишила Кроуфорда титула в полусреднем весе, передав его Станионису

Первый в истории бокса абсолютный чемпион мира в двух весовых категорияхлишился титула по версии WBA в полусреднем весе.

Всемирная боксерская ассоциация передала пояс Эймантасу Станионису, у которого 15 побед в карьере и ни единого поражения. Причиной такого решения стал переход Кроуфорда в первый средний вес.

В своем дебютном бою в данном дивизионе «Бад» победил единогласным решением судей Исраила Мадримова и взял пояс WBA, а также временный титул WBO.

Теренс далее рассчитывает подняться во второй средний вес и подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира этой категории Саулем Альваресом. Напомним, что у Кроуфорда 41 победа и ни единого поражения в карьере.