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    WBA лишила Кроуфорда титула в полусреднем весе, передав его Станионису

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Сауль Альварес
    Первый в истории бокса абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд лишился титула по версии WBA в полусреднем весе.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    Всемирная боксерская ассоциация передала пояс Эймантасу Станионису, у которого 15 побед в карьере и ни единого поражения. Причиной такого решения стал переход Кроуфорда в первый средний вес.

    В своем дебютном бою в данном дивизионе «Бад» победил единогласным решением судей Исраила Мадримова и взял пояс WBA, а также временный титул WBO.

    Теренс далее рассчитывает подняться во второй средний вес и подраться с бывшим абсолютным чемпионом мира этой категории Саулем Альваресом. Напомним, что у Кроуфорда 41 победа и ни единого поражения в карьере.

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