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    Рахмонов про Усмана: Просить титульник после трех поражений кряду — это позор

    Бои ММА UFC Камару Усман Шавкат Рахмонов Хамзат Чимаев Леон Эдвардс
    Третий номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Шавкат Рахмонов раскритиковал Камару Усмана за намерение драться за пояс после трех поражений кряду.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Я не знаю, о чем Усман думает. Я думаю, что это позор просить поединок за титул после трех поражений подряд. У меня в голове это никак не укладывается. Но да, так оно и есть. В дивизионе есть несколько хороших парней, которые очень близки к титульному бою. Я могу сказать, что это Джек Делла Маддалена и Иэн Гарри. Возможно, им следует сразиться друг с другом, и победитель должен быть следующим за титулом после меня»

    Камару Усман занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Ранее «нигерийский кошмар» дважды уступил Леону Эдвардсу и проиграл поединок решением большинства Хамзату Чимаеву.

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