Рахмонов про Усмана: Просить титульник после трех поражений кряду — это позор

Третий номер рейтинга полусреднего дивизиона UFCза намерение драться за пояс после трех поражений кряду.

«Я не знаю, о чем Усман думает. Я думаю, что это позор просить поединок за титул после трех поражений подряд. У меня в голове это никак не укладывается. Но да, так оно и есть. В дивизионе есть несколько хороших парней, которые очень близки к титульному бою. Я могу сказать, что это Джек Делла Маддалена и Иэн Гарри. Возможно, им следует сразиться друг с другом, и победитель должен быть следующим за титулом после меня»

Камару Усман занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Ранее «нигерийский кошмар» дважды уступил Леону Эдвардсу и проиграл поединок решением большинства Хамзату Чимаеву.