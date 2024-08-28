Рахмонов о поединке с Мухаммадом: Это будет тяжелый бой, но я выиграю

Третий номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC назвал чемпиона их весовой категориитяжелым соперником.

«У меня 100-процентный результат в UFC, так что я действительно должен быть следующим претендентом. Все остальные тоже очень близки к бою за титул, но я думаю, им нужна одна или пара побед, чтобы получить этот бой, поэтому я должен быть следующим. Я думаю, что это будет очень конкурентный бой. Я не думаю об этом как о легком бое. Это будет тяжелый бой, и тот, кто навяжет противнику свой стиль, победит. Даже если это будет нелегко, я верю, что в конце концов выиграю у Мухаммада»

Шавкат Рахмонов ранее выиграл в UFC 6 поединков кряду. Всего у «Номада» 18 боев и ни единого поражения в смешанных единоборствах. Все свои предыдущие поединки Рахмонов выиграл досрочно.