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    Рахмонов о поединке с Мухаммадом: Это будет тяжелый бой, но я выиграю

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов
    Третий номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Шавкат Рахмонов назвал чемпиона их весовой категории Белала Мухаммада тяжелым соперником.

    Шавкат Рахмонов
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    Шавкат Рахмонов

    «У меня 100-процентный результат в UFC, так что я действительно должен быть следующим претендентом. Все остальные тоже очень близки к бою за титул, но я думаю, им нужна одна или пара побед, чтобы получить этот бой, поэтому я должен быть следующим. Я думаю, что это будет очень конкурентный бой. Я не думаю об этом как о легком бое. Это будет тяжелый бой, и тот, кто навяжет противнику свой стиль, победит. Даже если это будет нелегко, я верю, что в конце концов выиграю у Мухаммада»

    Шавкат Рахмонов ранее выиграл в UFC 6 поединков кряду. Всего у «Номада» 18 боев и ни единого поражения в смешанных единоборствах. Все свои предыдущие поединки Рахмонов выиграл досрочно.

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