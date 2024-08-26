Мэтт Браун: Макгрегора, как бойца, больше нет

Именитый ветеран UFC полусреднего дивизиона считает , что бывший чемпион промоушена в двух весовых категорияхбольше никогда не будет драться.

«Конора, как бойца, больше нет. Я говорил это уже давно. Сколько лет я это повторяю? С него хватит. Я не сбрасываю со счетов, что есть шанс, что он вернется, но шансы на то, что Макгрегор вернется, намного ниже, чем шансы на то, что он больше не будет драться. Я думаю, у него примерно 20-процентный шанс вернуться в UFC. Он отлично справляется с тем, что остается в новостях, отлично сохраняет свое имя. Мы все хотели бы увидеть, как он все еще дерется. Я бы хотел увидеть его бой с Чендлером»

Конор Макгрегор дрался в последний раз летом 2021 года против Дастина Порье. Тогда ирландец сломал ногу в первом раунде и проиграл поединок техническим нокаутом.