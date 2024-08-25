ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джеймс ХагенсДрафт НХЛ 2025: Хагенс, Миса и другие звезды завтрашнего дня
    Все новости спорта

    Джарон Эннис хочет подраться за пояс WBO с Брайаном Норманом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Джарон Эннис, чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии IBF, планирует провести объединительный бой с обладателем титула WBO Брайаном Норманом за 2 пояса.

    Джарон Эннис (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джарон Эннис (слева)

    «Предложение было отправлено два дня назад. Кто-то ранее прислал мне что-то, в чем говорилось, что они будут драться со мной дома. Мы отправили предложение, но Норман и его команда отклонили его. Я просто расстроен. Я хочу забрать эти пояса. Моя главная цель — стать абсолютным чемпионом в полусреднем весе и объединить все 4 пояса. В команде Брайана сказали: мы не хотим драться прямо сейчас. Мы хотим отложить это до тех пор, пока на кону не будут стоять все титулы. Мы хотим отложить это на потом»

    Эннис в своем последнем поединке нокаутировал Давида Аванесяна. Всего у Джарона 33 выигранных боя и ни единого поражения на ринге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» продолжит свою беспроигрышную серию
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Реал» и «Вальядолид» забьют друг другу?!
  • «Реал» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Вулверхэмптон» продлит серию побед над «Челси»?
  • «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры