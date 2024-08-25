Джарон Эннис хочет подраться за пояс WBO с Брайаном Норманом

, чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии IBF, планирует провести объединительный бой с обладателем титула WBOза 2 пояса.

«Предложение было отправлено два дня назад. Кто-то ранее прислал мне что-то, в чем говорилось, что они будут драться со мной дома. Мы отправили предложение, но Норман и его команда отклонили его. Я просто расстроен. Я хочу забрать эти пояса. Моя главная цель — стать абсолютным чемпионом в полусреднем весе и объединить все 4 пояса. В команде Брайана сказали: мы не хотим драться прямо сейчас. Мы хотим отложить это до тех пор, пока на кону не будут стоять все титулы. Мы хотим отложить это на потом»

Эннис в своем последнем поединке нокаутировал Давида Аванесяна. Всего у Джарона 33 выигранных боя и ни единого поражения на ринге.