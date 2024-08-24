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    Аспиналл может стать запасным в бою Джонса и Миочича

    Бои ММА UFC Джон Джонс
    Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл сообщил, что представители лиги предлагали ему страховать титульный бой Джона Джонса и Стипе Миочича.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Джон Джонс, я знаю, что у тебя скоро бой. По-видимому, это будет в ноябре, против Стипе Миочича. Насколько мне известно, пока ничего не объявлено и не подписан контракт, но если это произойдет, я буду там, я буду готов сразиться с любым из вас за бесспорный титул, если кто-то из вас откажется. Но если ты успешно защитишься от Стипе в ноябре, я буду там в толпе, я буду в первом ряду. Я хочу, чтобы ты вручил мне бесспорный титул, проходя мимо меня»

    Джонс и Миочич должны подраться в середине ноября. Ранее их бой был сорван из-за травмы плеча у Джона. Напомним, что Джонс действующий чемпион UFC в тяжелом весе.

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