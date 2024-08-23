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    Дэвид Бенавидес проведет следующий бой 14 декабря

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Дэвид Бенавидес
    Сэмпсон Левкович, промоутер временного чемпиона мира по боксу по версии WBC во втором среднем весе и полутяжелом дивизионах Дэвида Бенавидеса, рассказал, когда его клиент в следующий раз выйдет на ринг.

    Дэвид Бенавидес (слева)
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    Дэвид Бенавидес (слева)

    «Следующий бой Дэвида состоится 14 декабря. Мы будем драться с любым соперником, которого нам дадут»

    В своем последнем поединке Бенавидес победил бывшего чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика единогласным решением судей и взял временный титул по этой линии.

    Дэвид также является потенциальным претендентом на все пояса в категории до 79,4 кг и первым номером рейтинга WBC во втором среднем весе. Всего у Бенавидеса 29 побед и ни единого поражения в карьере.

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