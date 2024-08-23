Дэвид Бенавидес проведет следующий бой 14 декабря

, промоутер временного чемпиона мира по боксу по версии WBC во втором среднем весе и полутяжелом дивизионах рассказал , когда его клиент в следующий раз выйдет на ринг.

«Следующий бой Дэвида состоится 14 декабря. Мы будем драться с любым соперником, которого нам дадут»

В своем последнем поединке Бенавидес победил бывшего чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика единогласным решением судей и взял временный титул по этой линии.

Дэвид также является потенциальным претендентом на все пояса в категории до 79,4 кг и первым номером рейтинга WBC во втором среднем весе. Всего у Бенавидеса 29 побед и ни единого поражения в карьере.