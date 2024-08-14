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    Чжилэй: Перейра может стать чемпионом UFC в тяжелом весе, у него есть сила

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF ММА UFC Алекс Перейра Джамал Хилл Иржи Прохазка
    Бывший временный чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе Чжан Чжилэй высоко оценил шансы Алекса Перейры на третий титул в UFC.

    Чжан Чжилэй
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    Чжан Чжилэй

    «Мы спарринговали один раз в течение четырех раундов. Я помню, что в тот день у меня было 12 раундов. У меня было двое парней, прежде чем Алекс вышел на ринг, так что мы провели 4 раунда. У нас обоих был предстоящий бой. Он хороший боксер. Я могу сказать вам, что у него хорошие рефлексы, хорошая скорость и внушительная ударная мощь. Я много наблюдал за его боями в UFC. Он доминирует над всеми в стойке. Я думаю, у него есть сила, чтобы добиться успеха в тяжелом весе и стать там чемпионом»

    Алекс Перейра самый быстрый двойной чемпион в истории UFC. Сейчас бразильский боец удерживает пояс в полутяжелом весе. В статусе чемпиона у него есть 2 удачные защиты в боях с Хиллом и Прохазкой.

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