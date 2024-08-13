Биспинг: Если Пол выиграет Олимпиаду, то станет таким же великим, как Мухаммед Али

Спортивный комментатор UFC уверен , что популярный блогер с лицензией профессионального боксераможет стать таким же великим бойцом, каки другие звезды.

«Этот человек хочет поехать и участвовать в Олимпийских играх, и знаете, что, я очень уважаю его за это. Джейк Пол как бы делает все наоборот, потому что он очень знаменит, у него уже несколько профессиональных боксерских боев, и он внезапно собирается перейти к любителям. Если Джейк Пол выиграет Олимпиаду, это будет невероятный поворот событий. В таком случае он присоединится к таким великим боксерам, как Мухаммед Али, Джордж Форман, Джо Фрейзер, Оскар Де Ла Хойя, Леннокс Льюис, Пернелл Уитакер, Марк Бреланд — список можно продолжать»

В активе Джейка Пола 10 побед и одно поражение на ринге. Накануне он заявил, что хочет представлять США на Олимпийских играх по боксу в 2028 году.