Теофимо Лопес поделился мнением, почему Кроуфорд едва не проиграл Мадримову

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO рассказал , почемуневзрачно выступил в бою с

«Все возлагали большие надежды на Кроуфорда. Но это бокс, и такие вещи случаются. Вероятно, это хороший урок для него. Он не смог разобраться в своих движениях и финтах. Возможно, ему не стоило так долго простаивать от поединков после боя с Эрролом Спенсом в 2023 году. Но каждому свое. Я не был Теренсом Кроуфордом в том бою. Я Теофимо Лопес, и я с нетерпением жду встречи с ним в следующем году»

Поединок Кроуфорда и Мадримова состоялся 4 августа этого года и продлился все 12 раундов. Теренс одержал победу по очкам с минимальным преимуществом и стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA.