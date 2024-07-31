Хирн: «Канело» не боится Кроуфорда, он готов к любому бою, если хорошо заплатят

Сауль Альварес Фото: globallookpress.com
«Я думаю, что "Канело" согласится на любой бой, если будут большие деньги. Он ничего не боится. Он определенно не боится Теренса Кроуфорда. Я думаю, его больше волнуют аплодисменты, которые он получит за свою победу. Если он выиграет бой у Кроуфорда, это будет похоже на то, что он победил бойца, который только что поднялся в его дивизион. "Канело" выбирает бойцов с тем стилем, которые ему нравятся. Ему нравятся парни, которые выходят вперед и дерутся с ним. Поэтому он выбрал себе в соперники Эдгара Берлангу и Хайме Мунгию»
Кроуфорд 4 августа подерется с Исраилом Мадримовым в первом среднем весе. В случае успеха Теренс готов бросить вызов «Канело» и подняться на 2 категории выше.