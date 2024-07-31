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    Хирн: «Канело» не боится Кроуфорда, он готов к любому бою, если хорошо заплатят

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Эдди Хирн Сауль Альварес Теренс Кроуфорд
    Спортивный промоутер Эдди Хирн заявил, что абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес примет любой бой за большие деньги.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Я думаю, что "Канело" согласится на любой бой, если будут большие деньги. Он ничего не боится. Он определенно не боится Теренса Кроуфорда. Я думаю, его больше волнуют аплодисменты, которые он получит за свою победу. Если он выиграет бой у Кроуфорда, это будет похоже на то, что он победил бойца, который только что поднялся в его дивизион. "Канело" выбирает бойцов с тем стилем, которые ему нравятся. Ему нравятся парни, которые выходят вперед и дерутся с ним. Поэтому он выбрал себе в соперники Эдгара Берлангу и Хайме Мунгию»

    Кроуфорд 4 августа подерется с Исраилом Мадримовым в первом среднем весе. В случае успеха Теренс готов бросить вызов «Канело» и подняться на 2 категории выше.

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