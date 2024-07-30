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    Даниил Медведев30 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
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    Пимблетт, Аллен и Павлович улучшили позиции в рейтингах UFC

    Бои ММА UFC Сборная России Сергей Павлович Леон Эдвардс
    По окончании турнира в Манчестере в рейтингах UFC произошли очередные изменения. Английский боец Пэдди Пимблетт, выигравший сабмишном у Бобби Грина, ворвался в топ-15 легковесов, где занял 15-ю сточку.

    Сергей Павлович
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    Сергей Павлович

    Арнольд Аллен благодаря победе единогласным решением судей над Гигой Чикадзе отыграл одну позицию в полулегком весе. Теперь он занимает пятую строчку.

    Поднялся на одну позицию вверх и Сергей Павлович, который теперь идет четвертым в ростере тяжелого дивизиона. Накануне Кертис Блэйдс проиграл нокаутом в первом раунде Тому Аспиналлу.

    После поражения американец опустился на пятое место, пропустив вперед себя Павловича. Новый чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад сместил Леона Эдвардса с шестого места в рейтинге Р4Р.

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