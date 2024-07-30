Пимблетт, Аллен и Павлович улучшили позиции в рейтингах UFC

По окончании турнира в Манчестере в рейтингах UFC произошли очередные изменения. Английский боец, выигравший сабмишном у, ворвался в топ-15 легковесов, где занял 15-ю сточку.

Арнольд Аллен благодаря победе единогласным решением судей над Гигой Чикадзе отыграл одну позицию в полулегком весе. Теперь он занимает пятую строчку.

Поднялся на одну позицию вверх и Сергей Павлович, который теперь идет четвертым в ростере тяжелого дивизиона. Накануне Кертис Блэйдс проиграл нокаутом в первом раунде Тому Аспиналлу.

После поражения американец опустился на пятое место, пропустив вперед себя Павловича. Новый чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад сместил Леона Эдвардса с шестого места в рейтинге Р4Р.