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    Кап заявил, что судьи ограбили его в поединке с Мокаевым

    Бои ММА UFC Мухаммад Мокаев
    Португальский боец ангольского происхождения Манель Кап, восьмой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе, назвал победу Мухаммада Мокаева над ним незаслуженной.

    Мухаммад Мокаев
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    Мухаммад Мокаев

    «Я определенно выиграл этот бой, ведь та хватка за шорты от Мокаева заслуживала штрафа, как 2 тычка в глаз и удар ниже пояса. В любом случае, это было не лучшее выступление с моей стороны. Я приношу извинения всем, кто ожидал от меня лучшего поединка. Но я до сих пор считаю, что выиграл этот бой»

    Победная серия Капа из четырех боев кряду завершилась поражением единогласным решением судей Мокаеву на прошедшем турнире в UFC 304.

    По окончании встречи руководство лиги сообщило, что не станет продлевать контракт с Мухаммадом, который подходил к данному бою в статусе шестого номера рейтинга наилегчайшего дивизиона.

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