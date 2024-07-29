Кап заявил, что судьи ограбили его в поединке с Мокаевым

Португальский боец ангольского происхождения, восьмой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе, назвал победунад ним незаслуженной.

«Я определенно выиграл этот бой, ведь та хватка за шорты от Мокаева заслуживала штрафа, как 2 тычка в глаз и удар ниже пояса. В любом случае, это было не лучшее выступление с моей стороны. Я приношу извинения всем, кто ожидал от меня лучшего поединка. Но я до сих пор считаю, что выиграл этот бой»

Победная серия Капа из четырех боев кряду завершилась поражением единогласным решением судей Мокаеву на прошедшем турнире в UFC 304.

По окончании встречи руководство лиги сообщило, что не станет продлевать контракт с Мухаммадом, который подходил к данному бою в статусе шестого номера рейтинга наилегчайшего дивизиона.