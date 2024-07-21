Линарес видит Дэвиса большим фаворитом в боях с Ломаченко и Стивенсоном

Экс-чемпион мира по боксу в легком весе считает , что унет шансов в бою с

«Это новая эра — эра Джервонты Дэвиса, это его время. Для меня он самый лучший боксер в легком и первом полусреднем весе сейчас. Ломаченко отличный боец, удивительный парень, потрясающий боксер. Я дрался с ним, но сейчас другое время. Может быть, 4 года назад их шансы были бы 50 на 50. Теперь я верю, что Джервонта его удосрочит. Если Джервонта будет драться с Шакуром Стивенсоном, то это будет еще более легкий бой. Для меня гораздо интереснее увидеть Ломаченко с Джервонтой»

Джервонта Дэвис — чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA. В последнем поединке «Танк» отправил в нокаут Фрэнка Мартина и остался непобежденным.