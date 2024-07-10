О’Мэлли: Холлоуэй разберет Топурию, после чего его карьера пойдет под откос

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе заявил , что после боя скарьерапойдет под откос.

«Илия будет следующим Коди Гарбрандтом. Помню, как Коди выиграл свой славный маленький бой, который у него был. Он показал свое лучшее выступление с Домиником Крузом. Топурия, в свою очередь, победил Волкановски. Но Макс Холлоуэй разберет Топурию по кусочкам, после чего его карьера пойдет под откос. Я чувствую, что Илия сейчас — один из самых опытных полулегковесов в UFC. Но хватит уже говорить о нем»

Топурия в феврале этого года стал новым чемпионом UFC в полулегком весе, побив Александра Волкановски. Следующим соперником Илии должен стать Макс Холлоуэй.