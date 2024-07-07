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    Джошуа считает, что Перейре стоит попробовать себя в боксе

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа ММА UFC Алекс Перейра Иржи Прохазка
    Звездный британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа, претендент на титул чемпиона мира по версии IBF, в своих соцсетях обратился к Алексу Перейре с предложением дебютировать на профессиональном ринге.

    Энтони Джошуа (справа)
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    Энтони Джошуа (справа)

    «Я думаю, что Алексу Перейре точно следует попробовать себя в боксе. Он должен провести поединок на ринге»

    Алекс бывший чемпион мира по кикбоксингу в двух дивизионах. Он также брал пояса UFC в средней и полутяжелой весовых категориях. Перейра стал самым быстрым двойным чемпионом в истории промоушена.

    На данный момент ему принадлежит титул в категории до 93 кг. В последнем своем поединке Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и провел вторую удачную защиту пояса в полутяжелом весе.

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