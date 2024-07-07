Джошуа считает, что Перейре стоит попробовать себя в боксе

Звездный британский боксер-тяжеловес, претендент на титул чемпиона мира по версии IBF, в своих соцсетях обратился кс предложением дебютировать на профессиональном ринге.

«Я думаю, что Алексу Перейре точно следует попробовать себя в боксе. Он должен провести поединок на ринге»

Алекс бывший чемпион мира по кикбоксингу в двух дивизионах. Он также брал пояса UFC в средней и полутяжелой весовых категориях. Перейра стал самым быстрым двойным чемпионом в истории промоушена.

На данный момент ему принадлежит титул в категории до 93 кг. В последнем своем поединке Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и провел вторую удачную защиту пояса в полутяжелом весе.