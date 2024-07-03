UFC анонсировал еще 4 боя с участием россиян 4 августа в Абу-Даби

Представители UFC анонсировали 4 поединка на грядущем турнире в августе в Абу-Даби с участием россиянин.в полутяжелом весе подерется против

Бойцы являются соседями по рейтингу, занимая 13-ю и 14-ю позиции. Виктория Дудакова в женском минимальном весе сразится с Сэм Хьюз.

Денис Тюлюлин подерется против Седрика Дюмаса в среднем дивизионе. Оба бойца подходят к очному противостоянию после поражений техническими нокаутами.

Бывший претендент на попадание в топ-15 тяжелого дивизиона Шамиль Газиев проведет поединок против Дон’Тэйла Мэйеса. Возглавит кард в Абу-Даби бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена в легчайшем весе.