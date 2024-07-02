Теофимо Лопес планирует провести бой против Айзека Круза за пояса WBO и WBA

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO назвал желаемого соперника после победы над

«Я готов к Крузу. Теперь я знаю, как противостоять таким бойцам еще лучше. Никто не собирается драться так, как Стив Клаггетт. Есть только один боец, который будет драться в похожем стиле. Этот парень чуть меньше ростом и его имя Айзек "Питбуль" Круз. Кроме него, ни один другой боец вообще не дерется таким образом, как Клаггетт. Они все боксируют»

Теофимо Лопес накануне одолел единогласным решением судей Стива Клаггетта с разгромным счетом 120:108 и защитил свой чемпионский пояс во второй раз кряду.

Круз сейчас является обладателем титула в первом полусреднем весе по версии WBA. Айзек в последнем бою отобрал пояс у Роландо Ромеро, выиграв нокаутом.