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    Теофимо Лопес планирует провести бой против Айзека Круза за пояса WBO и WBA

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Теофимо Лопес назвал желаемого соперника после победы над Стивом Клаггеттом.

    Теофимо Лопес
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    Теофимо Лопес

    «Я готов к Крузу. Теперь я знаю, как противостоять таким бойцам еще лучше. Никто не собирается драться так, как Стив Клаггетт. Есть только один боец, который будет драться в похожем стиле. Этот парень чуть меньше ростом и его имя Айзек "Питбуль" Круз. Кроме него, ни один другой боец вообще не дерется таким образом, как Клаггетт. Они все боксируют»

    Теофимо Лопес накануне одолел единогласным решением судей Стива Клаггетта с разгромным счетом 120:108 и защитил свой чемпионский пояс во второй раз кряду.

    Круз сейчас является обладателем титула в первом полусреднем весе по версии WBA. Айзек в последнем бою отобрал пояс у Роландо Ромеро, выиграв нокаутом.

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