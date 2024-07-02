Чендлер отказался от боя с Махачевым на UFC 306 и хочет драться с Макгрегором

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весеподтвердил информацию о предложении руководства лиги подраться еще раз за пояс против

Накануне у россиянина сорвался поединок с соотечественником Арманом Царукяном из-за дисквалификации соперника. В связи с этим, руководство промоушена подбирает для Махачева нового оппонента.

Сам Чендлер заявил, что хочет на UFC 306 драться не с Исламом, а с Конором Макгрегором. Их бой должен был состояться 30 июня.

Но Макгрегор получил травму и поединок отменился. Напомним, что Чендлер не дрался почти 2 года. Осенью 2022-го он уступил Дастину Порье удушающим приемом.