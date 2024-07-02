ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виллиан ЖозеС детства красно-белый и забивал «Зениту». Бразилец Виллиан заменит «Спартаку» Промеса
    Все новости спорта

    Чендлер отказался от боя с Махачевым на UFC 306 и хочет драться с Макгрегором

    Бои ММА UFC Сборная России Дастин Порье Ислам Махачев Майкл Чендлер Конор Макгрегор Арман Царукян
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Майкл Чендлер подтвердил информацию о предложении руководства лиги подраться еще раз за пояс против Ислама Махачева.

    Ислам Махачев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ислам Махачев

    Накануне у россиянина сорвался поединок с соотечественником Арманом Царукяном из-за дисквалификации соперника. В связи с этим, руководство промоушена подбирает для Махачева нового оппонента.

    Сам Чендлер заявил, что хочет на UFC 306 драться не с Исламом, а с Конором Макгрегором. Их бой должен был состояться 30 июня.

    Но Макгрегор получил травму и поединок отменился. Напомним, что Чендлер не дрался почти 2 года. Осенью 2022-го он уступил Дастину Порье удушающим приемом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не станут тянуть с результатом
  • Румыния — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Нас ждет самый результативный матч Евро-2024?
  • Австрия — Турция. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Выйдет ли Бразилия в четвертьфинал Кубка Америки?
  • Бразилия — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Румыния — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Австрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Рублев — Комесана
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Маррей — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эванс — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры