Прохазка о тактике на реванш с Перейрой: Я ничего не буду менять

Бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории поделился своей стратегией на реванш против, который пройдет 30 июня.

«Я видел наш первый бой много раз, но я ничего не буду менять. Я хочу сделать то же самое в эти выходные. Я хочу сделать то же самое, но просто намного лучше. Рассчитываю быть более точным в деталях, немного понаблюдать за ударами по ногам и победить, просто победить. Все хотят трилогию, но для меня это не имеет значения. Что касается меня, то прямо сейчас я не думаю о трилогии, о том, кто будет следующим соперником или о чем-то еще. Я здесь, чтобы выиграть этот бой. Я здесь, чтобы показать себя с лучшей стороны»

Реванш Прохазки и Перейры за титул чемпиона в полутяжелом весе возглавит карда турнира UFC 303. В первом бою в ноябре прошлого года Иржи уступил Алексу техническим нокаутом во втором раунде.