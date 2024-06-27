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    Прохазка о тактике на реванш с Перейрой: Я ничего не буду менять

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Иржи Прохазка
    Бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Иржи Прохазка поделился своей стратегией на реванш против Алекс Перейры, который пройдет 30 июня.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Я видел наш первый бой много раз, но я ничего не буду менять. Я хочу сделать то же самое в эти выходные. Я хочу сделать то же самое, но просто намного лучше. Рассчитываю быть более точным в деталях, немного понаблюдать за ударами по ногам и победить, просто победить. Все хотят трилогию, но для меня это не имеет значения. Что касается меня, то прямо сейчас я не думаю о трилогии, о том, кто будет следующим соперником или о чем-то еще. Я здесь, чтобы выиграть этот бой. Я здесь, чтобы показать себя с лучшей стороны»

    Реванш Прохазки и Перейры за титул чемпиона в полутяжелом весе возглавит карда турнира UFC 303. В первом бою в ноябре прошлого года Иржи уступил Алексу техническим нокаутом во втором раунде.

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