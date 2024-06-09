Дана Уайт никому не выписал бонус за «бой вечера» на UFC Louisville

Глава UFCна прошедшем турнире в Луисвилле не стал выписывать традиционный бонус в размере 50000 долларов за лучший бой вечера.

При этом президент промоушена наградил четырех участников прошедшего ивента за лучшее выступление вечера. Его обладателями стали Карлос Пратес, нокаутировавший Чарли Радтке в полусреднем весе.

Также 50000 тысяч долларов получили Зак Рис за досрочную победу над Джулианом Маркесом и Брунно Ферейра, финишировавший Дастина Штольцфуса за 9 секунд до конца первого раунда.

Последним обладателем бонуса за лучшее выступление вечер стал 19-летний Рауль Росас. В своем поединке в легчайшем весе он выиграл сабмишном во втором раунде у Рикки Турсиоса.