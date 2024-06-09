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    Дана Уайт никому не выписал бонус за «бой вечера» на UFC Louisville

    Бои ММА UFC Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт на прошедшем турнире в Луисвилле не стал выписывать традиционный бонус в размере 50000 долларов за лучший бой вечера.

    Дана Уайт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дана Уайт

    При этом президент промоушена наградил четырех участников прошедшего ивента за лучшее выступление вечера. Его обладателями стали Карлос Пратес, нокаутировавший Чарли Радтке в полусреднем весе.

    Также 50000 тысяч долларов получили Зак Рис за досрочную победу над Джулианом Маркесом и Брунно Ферейра, финишировавший Дастина Штольцфуса за 9 секунд до конца первого раунда.

    Последним обладателем бонуса за лучшее выступление вечер стал 19-летний Рауль Росас. В своем поединке в легчайшем весе он выиграл сабмишном во втором раунде у Рикки Турсиоса.

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