IBF может лишить Усика титула и разыграть его между Дюбуа и Джошуа

Представители IBF рассматривают возможность сделать бой междутитульным, лишив при этом пояса

Напомним, что украинец на данный момент является абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Дюбуа накануне получил статус обязательного претендента на титул по версии IBF.

На прошедшем турнире в Эр-Рияде британец выиграл техническим нокаутом у Филипа Хрговича, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

Бой Джошуа и Дюбуа должен пройти в сентябре на «Уэмбли» в Лондоне. Энтони подходит к этой встрече на серии из четырех выигранных боев подряд.