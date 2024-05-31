Рахмонов отреагировал на слова Бакли о том, Хоакин побьет его

Топовый боец полусредней весовой категории UFC, который заявил, что изобьет его в очном поединке.

«Я думал, что твой вызов Конору Макгрегорубыл полным бредом. Впрочем, на этот раз ты перешел все границы. Да, ты превзошел самого себя»

Бакли является 11-м номером в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. В предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Нурсултона Рузибоева, после чего бросил вызов Конору Макгрегору.

Также Хоакин заявил, что Рахмонов пополнит список бойцов, которых он изобьет в 2024-м. Шавкат сейчас идет третьим в ростере полусредневесов UFC. У него нет ни единого поражения в карьере.