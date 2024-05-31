ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» Мадрид — чемпион Испании в сезоне-2023/2024Пугающее доминирование «Реала», токсичная «Барса» и слабый дебют Захаряна. Итоги сезона в Ла Лиге
  • 11:38
    • Дзюба сделал заявление после ухода из «Локомотива»
  • 12:37
    • Источник: Моуринью станет главным тренером «Фенербахче»
  • 10:26
    • ПК-версию God of War: Ragnarök и ремейк Silent Hill 2 показали на State of Play
    Все новости спорта

    Рахмонов отреагировал на слова Бакли о том, Хоакин побьет его

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов Конор Макгрегор
    Топовый боец полусредней весовой категории UFC Шавкат Рахмонов ответил Хоакину Бакли, который заявил, что изобьет его в очном поединке.

    Шавкат Рахмонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шавкат Рахмонов

    «Я думал, что твой вызов Конору Макгрегорубыл полным бредом. Впрочем, на этот раз ты перешел все границы. Да, ты превзошел самого себя»

    Бакли является 11-м номером в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. В предыдущем поединке он одолел единогласным решением судей Нурсултона Рузибоева, после чего бросил вызов Конору Макгрегору.

    Также Хоакин заявил, что Рахмонов пополнит список бойцов, которых он изобьет в 2024-м. Шавкат сейчас идет третьим в ростере полусредневесов UFC. У него нет ни единого поражения в карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Акрон» пробиться в РПЛ?
  • «Акрон» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • БАТЭ начнет без экивоков!
  • БАТЭ — «Слуцк». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Копенгаген» завоюет билет в еврокубки
  • «Копенгаген» — «Раннерс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.28
  • Экспресс дня 31 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Акрон — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч БАТЭ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Копенгаген — Раннерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч ЦСКА Памир Душанбе — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Панджшер — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Муте — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры