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    Уиттакер раскрыл план на поединок против Чимаева

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Гилберт Бернс Роберт Уиттакер
    Роберт Уиттакер, бывший чемпион UFC в средней весовой категории, поделился своей стратегией на поединок с Хамзатом Чимаевым.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «У него есть сила. У него очень мощный одиночный удар. Я в курсе этого. Я не недооцениваю его, но я могу со всем этим справиться. Все мы помним, как Бернс лишил Чимаева его силы в грэпплинге и подвергал его опасности во многих ситуациях своими ударами. На мой взгляд, мои удары более четкие и точные, чем у Гилберта Бернса. Я думаю, что мои тайминги позволят мне чаще наносить удары, а также защищаться от тейкдаунов. Уверен, результат будет другим, никак у Гилберта, потому что я смогу контролировать пространство»

    Бой Уиттакера и Чимаева пройдет 22 июня в среднем весе на турнире в Саудовской Аравии. Напомним, что Хамзат ранее не проиграл ни одного поединка в карьере.

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