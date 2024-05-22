Уайлдер: Я отомщу Фьюри и стану абсолютным чемпионом

, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC, заявил , что победитв четвертом бою, а затем станет абсолютным чемпионом мира.

«Я так сильно хочу заставить Тайсона Фьюри заплатить за все. Я не думаю, что эта глава закончена. Уже вижу наш четвертый поединок с ним. У саудитов есть спонсоры и средства, чтобы все это осуществить. Я так хочу вернуть свой пояс. С нетерпением жду возможность получить контракт от представителей Саудовской Аравии на этот бой. Я искренне верю, что отомщу Фьюри и стану абсолютным чемпионом мира. Скоро я буду обладателем всех этих поясов»

1 июня Уайлдер проведет поединок против Чжана Чжилэя. Свой предыдущий бой он проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру.