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    Уайлдер: Я отомщу Фьюри и стану абсолютным чемпионом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
    Деонтей Уайлдер, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC, заявил, что победит Тайсона Фьюри в четвертом бою, а затем станет абсолютным чемпионом мира.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Я так сильно хочу заставить Тайсона Фьюри заплатить за все. Я не думаю, что эта глава закончена. Уже вижу наш четвертый поединок с ним. У саудитов есть спонсоры и средства, чтобы все это осуществить. Я так хочу вернуть свой пояс. С нетерпением жду возможность получить контракт от представителей Саудовской Аравии на этот бой. Я искренне верю, что отомщу Фьюри и стану абсолютным чемпионом мира. Скоро я буду обладателем всех этих поясов»

    1 июня Уайлдер проведет поединок против Чжана Чжилэя. Свой предыдущий бой он проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру.

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