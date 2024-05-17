Стивенсон обратился к Дэвису: Хватит болтать, подпиши контракт и дерись со мной

, чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC, призвал подписать контракт на поединок с ним.

«Сколько раз он собирается повторять, что хочет драться с элитным бойцом, а не со всеми этими парнями? Дэвису сейчас 30 лет, ему 30, а он все только говорит о том, что собирается драться со мной. Он сказал: хорошо я подерусь с ним. Но если сказал, тогда сделай это. Ты действительно собираешься драться со мной или просто собираешься продолжать говорить кому-то об этом? Хватит болтать, просто подпиши контракт и дерись со мной»

Джервонта Дэвис, как и Стивенсон, ранее не потерпел в карьере ни единого поражения. «Танк» сейчас владеет титулом WBA Super в легком весе. Летом он проведет защиту пояса против Фрэнка Мартина.