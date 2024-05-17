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    Стивенсон обратился к Дэвису: Хватит болтать, подпиши контракт и дерись со мной

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис
    Шакур Стивенсон, чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC, призвал Джервонту Дэвиса подписать контракт на поединок с ним.

    Шакур Стивенсон
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    Шакур Стивенсон

    «Сколько раз он собирается повторять, что хочет драться с элитным бойцом, а не со всеми этими парнями? Дэвису сейчас 30 лет, ему 30, а он все только говорит о том, что собирается драться со мной. Он сказал: хорошо я подерусь с ним. Но если сказал, тогда сделай это. Ты действительно собираешься драться со мной или просто собираешься продолжать говорить кому-то об этом? Хватит болтать, просто подпиши контракт и дерись со мной»

    Джервонта Дэвис, как и Стивенсон, ранее не потерпел в карьере ни единого поражения. «Танк» сейчас владеет титулом WBA Super в легком весе. Летом он проведет защиту пояса против Фрэнка Мартина.

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