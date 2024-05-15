Уайлдер о бое Тайсона и Пола: Не дай Бог Майк впадет в кому, он уже стар для такого

Экс-обладатель титула WBC в тяжелом весе опасается , чтоможет впасть в кому после боя с

«Я думаю, это плохо, что комиссия выдала лицензию Майку Тайсону, потому как он не был активен 20 лет, как профессиональный боксер. Они не должны выдавать лицензию ему только из-за того, кто он есть. Вот так люди и страдают. Не дай Бог, он пострадает. Людей могут ударить не в том месте и не в то время. Есть много примеров, когда парни впадали в кому. Это вполне вероятно. Он слишком стар для этого. Я не хочу, чтобы последнее, что я запомнил о нем — это то, что его нокаутировал ютубер»

Бой Майка Тайсона против популярного американского блогера с лицензией профессионального боксера Джейка Пола состоится 20 июля. Поединок пройдет в формате восьми раундов.