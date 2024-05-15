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    Уайлдер о бое Тайсона и Пола: Не дай Бог Майк впадет в кому, он уже стар для такого

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Майк Тайсон Деонтей Уайлдер Джейк Пол
    Экс-обладатель титула WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер опасается, что Майк Тайсон может впасть в кому после боя с Джейком Полом.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    «Я думаю, это плохо, что комиссия выдала лицензию Майку Тайсону, потому как он не был активен 20 лет, как профессиональный боксер. Они не должны выдавать лицензию ему только из-за того, кто он есть. Вот так люди и страдают. Не дай Бог, он пострадает. Людей могут ударить не в том месте и не в то время. Есть много примеров, когда парни впадали в кому. Это вполне вероятно. Он слишком стар для этого. Я не хочу, чтобы последнее, что я запомнил о нем — это то, что его нокаутировал ютубер»

    Бой Майка Тайсона против популярного американского блогера с лицензией профессионального боксера Джейка Пола состоится 20 июля. Поединок пройдет в формате восьми раундов.

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