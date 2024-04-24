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    Джервонта Дэвис не советует Райану Гарсии выходить на реванш с ним

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Райан Гарсия Джервонта Дэвис
    Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA Super Джервонта Дэвис не советует Райану Гарсии выходить на реванш с ним.

    Джервонта Дэвис
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    Джервонта Дэвис

    «Райану лучше сразу уйти на пенсию. В реванше он очередную получит серьезную травму», — написал «Танк» в своих социальных сетях.

    Первый поединок Гарсии и Дэвиса состоялся в апреле прошлого года. Тогда Джервонта одержал победу нокаутом в седьмом раунде после точного попадания в корпус.

    Райан далее провел 2 поединка и закрыл то поражение. Он нокаутировал Оскара Дуарте в восьмом раунде, а затем решением большинства одолел Девина Хэйни в рамках первого полусреднего дивизиона на недавнем турнире в Бруклине.

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