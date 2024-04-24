Джервонта Дэвис не советует Райану Гарсии выходить на реванш с ним

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA Superне советуетвыходить на реванш с ним.

«Райану лучше сразу уйти на пенсию. В реванше он очередную получит серьезную травму», — написал «Танк» в своих социальных сетях.

Первый поединок Гарсии и Дэвиса состоялся в апреле прошлого года. Тогда Джервонта одержал победу нокаутом в седьмом раунде после точного попадания в корпус.

Райан далее провел 2 поединка и закрыл то поражение. Он нокаутировал Оскара Дуарте в восьмом раунде, а затем решением большинства одолел Девина Хэйни в рамках первого полусреднего дивизиона на недавнем турнире в Бруклине.