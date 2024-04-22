ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каспер Рууд и Стефанос ЦиципасРыбакина остановила Свентек, Рублев продлил серию поражений, Рууд взял крупнейший титул в карьере, а Надаль разочаровал
    Все новости спорта

    Конор Бенн бросил вызов на поединок Райану Гарсии

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Райан Гарсия
    Непобежденный боксер Конор Бенн, третий номер рейтинга полусреднего дивизиона по версиям WBA и WBC, бросил вызов на поединок Райану Гарсии.

    Конор Бенн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Конор Бенн

    «Райан ранее не попадал в поле моего зрения. Если он этого хочет, то может прийти сюда и мы подеремся. Почему бы нам не подраться в Лас-Вегасе»

    Гарсия накануне остановил Девина Хэйни в рамках дивизиона до 63,5 кг, выиграв у него по очкам. По окончании того боя Райан заявил о переходе в категорию, где дерется Бенн.

    Конор в последнем поединке одолел единогласным решением судей Питера Добсона. У Бенна 23 выигрыша в 23-х боях на профессиональном ринге. В 14-ти из них он победил нокаутом.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотиву» удастся сократить разрыв на домашнем льду?
  • «Локомотив» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Миланское дерби останется за «Интером»
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Болонья» может снова удивить
  • «Рома» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры