Конор Бенн бросил вызов на поединок Райану Гарсии

Непобежденный боксер, третий номер рейтинга полусреднего дивизиона по версиям WBA и WBC, бросил вызов на поединок

«Райан ранее не попадал в поле моего зрения. Если он этого хочет, то может прийти сюда и мы подеремся. Почему бы нам не подраться в Лас-Вегасе»

Гарсия накануне остановил Девина Хэйни в рамках дивизиона до 63,5 кг, выиграв у него по очкам. По окончании того боя Райан заявил о переходе в категорию, где дерется Бенн.

Конор в последнем поединке одолел единогласным решением судей Питера Добсона. У Бенна 23 выигрыша в 23-х боях на профессиональном ринге. В 14-ти из них он победил нокаутом.