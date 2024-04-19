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    Рой Джонс о Хэйни: Даже не знаю, кто его может побить сейчас

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис Рой Джонс
    Легендарный американский боксер Рой Джонс, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, не видит никого, кто может побить в данный период времени Девина Хэйни.

    Рой Джонс
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    Рой Джонс

    «Даже не знаю, кто его может побить сейчас. Я думаю, что Джервонта Дэвис и Шакур Стивенсон, вероятно, устроят Хейни самое сложное испытание в его карьере. Но я не думаю, что кто-то из них обязательно побьет его прямо сейчас. Сейчас Хэйни на довольно высоком уровне, и победить его будет сложно. Его уверенность на рекордно высоком уровне. Он обладает невероятной уверенностью, и ты должен обрести эту уверенность, прежде чем даже превзойдешь его в мастерстве»

    Девин Хэйни чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC. Также он бывший обладатель всех поясов в легкой категории.

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