Фрэнк Мартин пообещал удивить мир и победить Джервонту Дэвиса

Американский боксер-легковес считает , что ему по силам победить действующего чемпиона мира в их категории по версии WBA Super

«Многие люди в этом бою увидят неожиданное. Все знают, кто такой Джервонта Дэвис — он звезда. Многие люди на самом деле не знают, кто я такой в мире бокса. Для меня это одна из возможностей удивить мир»

Фрэнк Мартин ранее в профессиональной карьере не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все 18 поединков. В последнем бою ему удалось одолеть решением Артема Арутюняна.

Джервонта Дэвис также является непобежденным боксером. В активе «Танка» 29 выигранных поединков в карьере. В апреле прошлого года он нокаутировал в предыдущей встрече Райана Гарсию.