ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс ПерейраПерейра наказал Хилла за его грязные слова. Чемпион вырубил соперника за 2 минуты
    Все новости спорта

    Фрэнк Мартин пообещал удивить мир и победить Джервонту Дэвиса

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия Джервонта Дэвис
    Американский боксер-легковес Фрэнк Мартин считает, что ему по силам победить действующего чемпиона мира в их категории по версии WBA Super Джервонту Дэвиса.

    Джервонта Дэвис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джервонта Дэвис

    «Многие люди в этом бою увидят неожиданное. Все знают, кто такой Джервонта Дэвис — он звезда. Многие люди на самом деле не знают, кто я такой в мире бокса. Для меня это одна из возможностей удивить мир»

    Фрэнк Мартин ранее в профессиональной карьере не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все 18 поединков. В последнем бою ему удалось одолеть решением Артема Арутюняна.

    Джервонта Дэвис также является непобежденным боксером. В активе «Танка» 29 выигранных поединков в карьере. В апреле прошлого года он нокаутировал в предыдущей встрече Райана Гарсию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ПСЖ выбить «Барселону»?
  • «Барселона» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Отыграется ли «Дортмунд» против «Атлетико»?
  • «Боруссия» Д — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • ЦСКА испытает проблемы с «Балтикой»?
  • ЦСКА — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 7.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бавария — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры