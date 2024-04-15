Гейджи прокомментировал сокрушительное поражение от Холлоуэя

Бывший временный чемпион UFC в легком весе рассказал о самочувствии после нокаута в поединке си поздравил его с победой.

«Я в отличном настроении со своей семьей. Спасибо всем за поддержку. Что за спорт. Поздравляю Холлоуэя. Он заслужил двойной бонус»

Бой Холлоуэя и Гейджи состоялся в легком весе на турнире UFC 300 и закончился нокаутом на последней секунде пятого раунда в пользу Макса. Таким образом, «Благословенный» стал новым обладателем титула BMF.

Также Холлоуэй получил сразу 2 бонуса от UFC суммарно на 600 тысяч долларов за лучшее выступление вечера и лучший поединок вечера.