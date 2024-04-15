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    Гейджи прокомментировал сокрушительное поражение от Холлоуэя

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Джастин Гейджи
    Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи рассказал о самочувствии после нокаута в поединке с Максом Холлоуэем и поздравил его с победой.

    Джастин Гейджи
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    Джастин Гейджи

    «Я в отличном настроении со своей семьей. Спасибо всем за поддержку. Что за спорт. Поздравляю Холлоуэя. Он заслужил двойной бонус»

    Бой Холлоуэя и Гейджи состоялся в легком весе на турнире UFC 300 и закончился нокаутом на последней секунде пятого раунда в пользу Макса. Таким образом, «Благословенный» стал новым обладателем титула BMF.

    Также Холлоуэй получил сразу 2 бонуса от UFC суммарно на 600 тысяч долларов за лучшее выступление вечера и лучший поединок вечера.

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