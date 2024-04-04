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    Дерек Чисора отказался драться с Джо Джойсом

    Бои Бокс WBC WBA IBF WBO Джо Джойс
    Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу по версии WBC в тяжелой весовой категории Дерек Чисора рассказал, почему не хочет драться против Джо Джойса.

    Дерек Чисора (справа)
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    Дерек Чисора (справа)

    «Фрэнк Уоррен обратился ко мне по поводу боя против Джо Джойса. Меня это интересует, но я не хочу драться, когда это выгодно промоутерам. Они хотят, чтобы это произошло в конце года»

    Чисора также сказал, что на данном этапе своей карьеры ему нужны только самые крупные бои, и Джо Джойс, как соперник, отвечает всем требованиям.

    Дерек готов подраться с ним, только если поединок состоится в удобные для него сроки. Напомним, что британец в последнем бою одолел по очкам Джеральда Вашингтона. Всего на счету Чисоры 34 победы и 13 поражений на ринге.

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